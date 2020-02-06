تراند اليوم : بطلة المشهد الساخن مع محمود حميدة تفاجئ الجميع بقرار جديد

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فاجأت الفنانة المغربية الشهيرة سناء عكرود، التي عرفت بمشاهدها الساخنة مع الفنان المصري محمود حميدة، متابعيها بقرار عودتها إلى طليقها بعد 5 شهور من الانفصال.
عودة "عكرود" لطليقها الفنان المغربي محمد مروازي، لم يكن سهلًا ولكن جاء بعد أن أذل طليقها نفسه راجيًا إياها العودة إليه في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر "مروازي"، صورة له مع طليقته سناء عكرود، على "إنستجرام"، وأرفقها بتدوينة شكر فيها متتبعيه وكذا شقيقتيها الذين ساهموا في تحقيق الصلح بينهما.
وجاء في تدوينة مروازي "شكرا سعاد، شكرا شهرزاد، شكرا المغاربة والجزائريين والتوانسة على رسائلكم. سناء كانت طلبات مني بكل 10 سنوات على الزواج باش ترتاح.. وأن… وأن.. فوافقتها على ذلك، وخفتها من بعد ما ترتاح تمشي وتزهق ليا، فوضعتها أمام الأمر الواقع لبارح، والحمد لله كل شي على ما يرام اليوم".
وأثار الممثل المغربي، الجدل بنشره يوم أول أمس الثلاثاء، تدوينة يترجى فيها طليقته سناء كي تعود إليه، طالبا من أختيها سعاد وشهرزاد المساعدة، حيث اختلفت آراء المتتبعين بين مؤيدين اعتبروا أن هذه المبادرة تنم عن حبه وإخلاصه لزوجته السابقة، في حين اعتبرها البعض الآخر انتقاصا من رجولته.
حيث كتب :"سناء عكرود… صافي باراكا… ارتاحيتي دابا… والله يرحم الوالدين رجعي ليا… سعاد هضري مع اختك… شهرزاد عاونيني عليها".
يذكر أن سناء عكرود، كانت قد أعلنت طلاقها من زوجها، سبتمبر الماضي، ما خلف صدمة لمتتبعيها، خصوصا أنهما كانا مثالا للحياة الزوجية السعيدة.