تراند اليوم : راقصة مصرية شهيرة: عشت 15 عامًا دون أن أعرف أن والدتي على قيد الحياة

كشفت الراقصة المصرية "دينا"، أنها عاشت حتى سن 15 عامًا وهي لا تعلم أن والدتها على قيد الحياة، وهو الأمر الذي جعلها تشعر بالحزن، خاصة في مناسبات الاحتفال ‏بالأمهات.

وروت "دينا" في مقابلة تليفزيونية، تفاصيل مقابلتها لوالدتها لأول مرة بعد سنوات طويلة، قائلة إنها ذهبت إليها في منزلها، "كأنها مغامرة"، ما أدى إلى تبدل إحساسها بالحزن، بعد أن ظلت مفتقدة لهذا الشعور لفترة طويلة.

وذكرت أنها كانت تحبها بفطرتها قبل أن تراها. وأشارت إلى أنها ورثت جينات وطباع كثيرة من والدتها، مثل حرصها على الحفاظ على رشاقتها، لأنها تخشى على نفسها من أن يزداد وزنها، إلى جانب العصبية في بعض ‏الأحيان.‏



