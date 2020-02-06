تراند اليوم : صور.. فنانة خمسينية تشعل مواقع التواصل بـ"البكيني"

أشعلت فنانة شهيرة تبلغ من العمر 52 عامًا مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار صور لها بملابس السباحة "البكيني"، وقد بدت وكأنها شابة بجسد ممشوق.

وظهرت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار "جوليا روبرتس" وهي تستمتع بأجواء العطلة بجانب حوض السباحة خلال عطلة نهاية الأسبوع في المكسيك.

وقالت صحف أجنبية، إن النجمة كانت ترتدي بكيني باللون الكحلي من مجموعة Eres وبقيمة 160 جنيه أسترليني والذي جاء بقصة الأوف شولدر مربوط بشريط حول عنقها وأظهر البكيني جسدها الرشيق.

وبالرغم من نجاح الممثلة على الصعيد المهني إلا أن عائلتها المكوّنة من زوجها وأطفالها الثلاث ضمن أولوياتها فقد رُصد وشم وضعته جوليا بأحرف أطفالها وزوجها.

وعرض الوشم المتواجد أسفل ظهرها اسم زوجها المصوّر داني مودر وتوأماها فينوس وهيزل اللذان يبلغان من العمر 15 عاماً وابنها الأصغر هنري.

وخلال وقت سابق أثناء مقابلة لها سُئلت جوليا عما إذا كانت لديها وشم، فأجابت: "حسناً بعض الأشياء التي يمكنني إخبارك بها بالإجابة وبعضها ستعرف اجابتها لاحقاً لديّ فعلاً كل أسماء أطفالي والأحرف الأولى لاسم زوجي".









