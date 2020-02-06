تراند اليوم : هجوم على فنانة مصرية بسبب صورتها أمام الكعبة .. و هي ترد بالشتائم والسباب

تعرضت فنانة مصرية شهيرة لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة لها أمام الكعبة .





ودخلت الفنانة ريم البارودي في مشاحانات مع بعض متابعيها الذين اتهموها بالمتاجرة بالدين .

وقال أحد المتابعين لـ"ريم" تعليقا على صورتها: بلاش أوفر .. صلي وأنتي ساكتة .. بلاش متاجرة بالدين .

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لترد ريم قائلة: بس يا أهبل يا عبيط .. روح شوف نفسك وصورك ياللي عمرك ما تحس ، ولا تفهم ولا تزور بيت الله أبدًا.

وتفاجأت ريم برد آخر من متابعة تقول: طب مانتي بترجعي وتلبسي عريان .. يبقى ايه لزمة العمرة؟

وردت ريم قائلة: انت مالك خليك في نفسك هو انت اللي ربنا هيحاسبك يا مريض؟ وبعدين هعملك بلوك زيك زي المرضى التانيين.