كيرك دوغلاس يفارق الحياة عن 103 أعوام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2020 10:40 صباحاً - أعلن الممثل الأميركي مايكل دوغلاس يوم الثلاثاء 5 فبراير 2020 أن والده كيرك دوغلاس Kirk Douglas فارق الحياة عن عمر ناهز الـ 103 أعوام.
وقال مايكل دوغلاس في حديث له لإحدى الصحف الأمريكية "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي رحيل كيرك دوغلاس عنا عالمنا".
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وتابع "كان أسطورة عالمية من عصر السينما الذهبي، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا".
يشار إلى أن كيرك دوغلاس ولد عام 1916 وهو من أصل روسي واسمه الحقيقي إيسور دانيالوفيتش، عاش طفولة فقيرة مع والدين مهاجرين وست أخوات.
واشتهر في حياته المهنية، التي استمرت 60 عاماً ظهر خلالها في أكثر من 90 فيلما، بأدوار الدراما الخطيرة.
دوغلاس ترشح 3 مرات لجائزة الأوسكار، وحصد جائزة أوسكار عن مجمل أعماله، ووسام الحرية الرئاسي.
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