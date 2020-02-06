نشر الفنان تامر حسني فيديو كوميدي جمعه بفرد أمن في السعودية، اسمه “شكال”. وظهر تامر في الفيديو وبجواره شكال وهو أقصر منه، وقال: “حبيبى يا شكال.. كل سنة وأنت طيب.. وإن شاء الله كل سنة أشوفك.. بصحة وعافية وتفضل تطول وتكبر وتطول تاني”، ليتفاجئ الجمهور بأن شكال كان جالسا، ويقوم ويبدو أطول من تامر حسني بكثير، مضيفا: “ما شاء الله الله أكبر”.

وعلق عبر حسابه على إنستجرام قائلا: “عشان تعرفوا إن دعواتي مستجابة.. ربنا ينجحكوا ها قولولي ادعيلكوا بإيه”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: فيديو كوميدي لتامر حسني مع أطول فرد أمن سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.