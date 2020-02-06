شيرين عبدون مفاجأة ميدو منيب الجديدة

قال المنتج ميدو منيب، أنه بصدد العمل على أحدث أعماله الفنيه مع المطربة الشابة شيرين عبدون، والتى اشتهرت الفترة الماضية بغناء أكثر من cover ناجح

على السوشيال ميديا، وتخطى بعضها المليون مشاهدة.

وأكد "منيب" أنه يعكف حاليا على اختيار الأغنية التى سيتم تصويرها

ووتسجيلها لشيرين بجانب اطمئنانه على ردود أفعال الجمهور على أول أغنيتين تم طرحهم من ألبوم ساندى، وهم طبع الشتا التى تقترب من المليون مشاهدة، وكليب ريموت حياتك الذى تم طرحه امس على اليوتيوب.