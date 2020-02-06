ميرنا وليد - بيروت - استيقظ محبو النجم العالمي ​كالفن هاريس​ صاحب اغنية "We Found Love" على صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد ان تم تسريب صورة لعضوه الذكري وقيل انه هو من التقطها وسربها بنفسه لإثارة الجدل.

لكن من المستحيل التأكيد أن الشخص الموجود في الصورة الفاضحة هو هاريس اذ ان الوجه مموّه ومع ذلك ، لاحظ الكثير من الناس أن هناك بعض الدلائل الملحوظة على أنه هو بما في ذلك الشامات على صدره وشفاهه الملتوية. وبعد ان تم تسريب الصورة عبرت المعجبات عن صدمتهن بسبب تسريب صورة كهذه على الانترنت فيما البعض الاخر تفاجأ من الحجم حسب ما ورد في المواقع العالمية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنان يسرّب صورة لعضوه الذكري والمعجبات مصدومات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.