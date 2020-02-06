مي كساب تطلق أغنيتها الجديدة "أنا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية ​مي كساب​ أغنيتها الجديدة "أنا" عبر "يوتيوب"، والتي هي من كلمات علي ومزاج، ومن ألحان وتوزيع أوكا.

الجدير ذكره ان مي شاركت مؤخرا في فيلم "استدعاء ولي عمرو" الذي ضم كل من صبري فواز، محمد لطفي، الطفل فارس الذي يجسد شخصية عمرو، انتصار، سماح أنور، كلوديا حنا، إيمان السيد، ندى بهجت، حمادة الليثي، محمد يونس، أماني كامل، والطفلة شهد، والفيلم من تأليف السيناريست محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.

هذا وكانت رحبت كساب، في الـ 25 تشرين الاول/أكتوبر الماضي، بمولودها الثالث.

ويشار إلى ان لمي كساب واوكا طفلتين وهما "فريدة" و "داليدا"، وابنهما "نوح" هو الصبي الاول في عائلتهما الصغيرة.

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