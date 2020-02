وفاة الممثل الأمريكي كيرك دوغلاس عن عمر الـ103 أعوام

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الأمريكي ​كيرك دوغلاس​ عن عمر يناهز الـ103 أعوام، بعد مسيرة فنية استمرت 60 عاما، وقال إبنه الممثل ​مايكل دوغلاس​ في بيان نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "بحزن عميق جداً أعلن وأشقائي أن كيرك دوغلاس رحل اليوم (الأربعاء) عن 103 سنوات"، مضيفاً: "بالنسبة للعالم كان أسطورة وممثلاً من عصر السينما الذهبي عاش حياة رائعة خلال سنوات العطاء وناشطاً إنسانياً ملتزماً قضايا العدل واضعاً معياراً نطمح إليه جميعا".

اشتهر دوغلاس بأعماله السينمائية والمسرحية، وشارك في العديد من الأفلام المميزة ولعب أدورا هامة أبرزها الملحمة الكلاسيكية سبارتاكوس Spartacus عام 1960، واشتهر بهذا الاسم أيضا.

ترشح للأوسكار ثلاث مرات بدأت عام 1949 عن تجسيد قصة ملاكم في فيلم بعنوان البطل Champion.

كما ترشح للأوسكار للمرة الثانية عن فيلم The Bad and the Beautiful (1952)، وفيلم Lust for Life (1956). وفي النهاية حصل على الجائزة الفخرية في عام 1996 تقديرا لخمسين عاما في هذا المجال.