بعد نادين نسيب نجيم..هند صبري حليقة الرأس مجدداً-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان، شاركت الممثلة التونسية ​هند صبري​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من مسلسلها "حلاوة الدنيا"، والتي أطلت بها حليقة الرأس.

وعلّقت بالقول:"مع ذكري اليوم العالمي للسرطان ؛ أتذكر حلاوة الدنيا الذي يعاد عرضه هذه الأيام ، وتأثيره على الكثير من الذين يكافحون مرض السرطان".

وأضاف:"أتمني لكل من تواصل معي ليخبرني كيف شجعه هذا العمل في رحلته ضد السرطان ان يكون قد انتصر عليه و أتمني الشفاء بسلام لكل من لازال يكافح ضد السرطان".

وكانت أعربت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عن دعمها أيضاً لمرضى السرطان، إذ نشرت كذلك عبر صفحتها الخاصة صورة لها من مسلسلها "خمسة ونص" والتي ظهرت فيها أيضاً حليقة الرأس.

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