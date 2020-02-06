ريم البارودي تتعرض للانتقادات بسبب تأديتها مناسك العمرة

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ للانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة لها نشرتها على صفحتها من أمام الكعبة فاتهمها البعض بالمتاجرة بالدين.

وبدأ الموضوع حين علق أحد المتابعين: "بلاش أوفر .. صلي وأنتي ساكتة .. بلاش متاجرة بالدين ." لترد ريم عليه: "بس يا أهبل يا عبيط .. روح شوف نفسك وصورك ياللي عمرك ما تحس ، ولا تفهم ولا تزور بيت الله أبدًا."

لتدخل المشاحنة معجبة وتقول: "طب مانتي بترجعي وتلبسي عريان .. يبقى ايه لزمة العمرة؟" فكان رد ريم : "انت مالك خليك في نفسك هو انت اللي ربنا هيحاسبك يا مريض؟ وبعدين هعملك بلوك زيك زي المرضى التانيين."

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