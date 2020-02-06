كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حنان مطاوع لـ"الخليج 365 الفني" لم استعن بمصحح لهجة في"بنت القبائل" وليس بطولتي المطلقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفتحت حنان، قلبها ل"الخليج 365 الفني" وتحدثت عن مسلسل "بنت القبائل" وعن أصعب المشاهد بالمسلسل، وعن الأعمال التي تتمنى تقديمها الفترة المقبلة،
في البداية نهنئك على مسلسل "بنت القبائل" كيف كانت الكواليس؟
الكواليس على قد ما كانت صعبة على قد ما كانت جميلة وممتعه فحقيقي أنا استمتعت جدًا فيها مع فريق العمل المميز الذي كنت محظوظة بالعمل معه من خلال المسلسل.
هل أستعنتي بمصحح لهجة أثناء التحضير؟
لا لم أستعن بمصحح لهجة موضحة: "كلنا بنعرف نتكلم صعيدي" وأضافت أنها لم تكن أولى تجاربها الصعيدية فسبق وقدمت عدة أعمال باللهجة الصعيدية، كما أننا تربينا على الأعمال الصعيدية كمشاهدين لذلك لم أحتاج لمصحح لهجة.
ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟
يوجد مشهد معينًا، فجميع المشاهد في غاية الصعوبة، فكان المسلسل شاقًا في تنفيذه، كما أن التصوير كان في أماكن مفتوحة وتعرضنا لبرد قاسي خلال فترة التصوير لان التصوي كان خلال شهر 12 و1، وكنا نقوم بالتصوير لفترات طويلة لأن الوقت كان ضيقًا، ولكي نلحق بميعاد العرض.
هل شعرت بالقلق من البطولة خصوصًا إنها أولى بطولاتك المطلقة؟
أولًا انا مش بعتبر المسلسل ده بطولة مطلقة ليا فانا بعتبر دور مميز ومختلف ليا، لذلك لا يفرق معايا أذا كان بطولة مطلقة أم لا، وانا عمومًا لا أشعر بالقلق في التمثيل لاني بفضل دائمًا المغامرة والأدوار الصعبة.
لم تشعري بالخوف من عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني؟
لا فهذا المسلسل لم يكن أولى أعمالي التي تعرض خارج السباق الرمضاني فسب وعرض كثير من أعمالى خارجه من ضمنهم مسلسل "نصيبي وقسمتك الجزء الثاني وحب لايموت"، وأيضا كثير من المسلسلات عرضت خارج السباق الرمضاني وكسرت الدنيا وحقق نسب نجاح عالية جدًا.
هل الوسطة لها عامل في دخول الوسط الفني؟
بالطبع الوسطة موجودة في الوسط الفني وعمومًا الوسطة موجودة في أي مجال، ولكن في الآخر الجمهور هو اللي بيصنع النجم وبيقرر مين يكمل ومين لا ومين الي ملك قلبهم ومين لا.
هل في دور معين بتتمني تقديمة الفترة المقبلة؟
والله انا بفضل تقديم كل الانماط البشرية الموجودة في مجتمعنا وأفضل دائمًا تقديم الادور الصعبة لذلك لا يوجد دور معين اتمنى تقديمه، ولكن المهم أن تكون الشخصية حقيقية.
هل بتهتمي بأخذ رأي زوجك في الأعمال المعروضة عليكي من قبل ما توافق عليها؟
بالطبع بهتم بأخذ رأيه ولكن في الأخر القرار ليا ولكن بهتم قوي برأيه.
ما العمل الذي قدمتيه وشعرتي بأنه يمثل شخصيتك في الواقع؟
لا يوجد عمل قدمته يشبه شخصيتي او حتي قريب منها فجميع الشخصيات التي قدمتها بعيده وختلفه تمامًا عن شخصيتي في الواقع.
ما هوايتك المفضلة؟
السفر والمزيكا ومشاهدة الأفلام.