كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حنان مطاوع لـ"الخليج 365 الفني" لم استعن بمصحح لهجة في"بنت القبائل" وليس بطولتي المطلقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنانة تمتلك موهبة كبيرة جعلتها تدخل عالم الفن في وقت قصير، استطاعت بأدائها المتميز أن تلمع في سماء الفن، هي الفنانة المتميزة حنان مطاوع التي تحرص على اختيار أدوارها بعناية فائقة، وتحاول أن تكون حياتها هادئة بعيدة عن إثارة الجدل، ونجحت في تقديم العديد من الأعمال التي تركت بصمة في الوسط الفني.

وفتحت حنان، قلبها ل"الخليج 365 الفني" وتحدثت عن مسلسل "بنت القبائل" وعن أصعب المشاهد بالمسلسل، وعن الأعمال التي تتمنى تقديمها الفترة المقبلة،

إلي نص الحوار...

في البداية نهنئك على مسلسل "بنت القبائل" كيف كانت الكواليس؟

الكواليس على قد ما كانت صعبة على قد ما كانت جميلة وممتعه فحقيقي أنا استمتعت جدًا فيها مع فريق العمل المميز الذي كنت محظوظة بالعمل معه من خلال المسلسل. هل أستعنتي بمصحح لهجة أثناء التحضير؟

لا لم أستعن بمصحح لهجة موضحة: "كلنا بنعرف نتكلم صعيدي" وأضافت أنها لم تكن أولى تجاربها الصعيدية فسبق وقدمت عدة أعمال باللهجة الصعيدية، كما أننا تربينا على الأعمال الصعيدية كمشاهدين لذلك لم أحتاج لمصحح لهجة.