تراند اليوم : وفاة أسطورة هوليوود كيرك دوغلاس عن 103 عام

فقد الوسط الفني العالمي أحد ممثلي العضر الذهبي، حيث تم الإعلان عن وفاة النجم العالمي كيرك دوغلاس عن عمر ناهز 103 عامًا.

وقال ابنه الممثل الأميركي مايكل دوغلاس لمجلة بيبول يوم أمس الأربعاء «ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوغلاس عنا اليوم عن عمر 103 أعوام».

وتابع: «كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا».

وشارك دوغلاس الأب في أكثر من 90 فيلما في مسيرة امتدت لأكثر من سبعة عقود وجعلته أفلام مثل (سبارتاكوس) و(ذا فايكينغز) واحدا من أكبر نجوم الشباك في الخمسينيات والستينيات.

ولعب أيضا دورا رئيسيا في كسر قائمة هوليوود السوداء، التي تضم ممثلين ومخرجين ومؤلفين جرى تهميشهم مهنيا بسبب صلات بالحركة الشيوعية في الخمسينيات. وقال دوغلاس إنه فخور بهذا أكثر من فخره بأي فيلم قدمه.

ونجا كيرك دوغلاس من حادث طائرة هليكوبتر مات فيه اثنان عام 1991. وقد نشر كتب عدة منها كتابا يتضمن شعرا ونثرا وصورا في عام 2014.

وأسس مؤسسة دوغلاس الخيرية، وفي 2015 أعلن هو وزوجته آن عزمهما التبرع بثروته، التي تقدر بنحو 80 مليون دولار، في أعمال خيرية متعددة، منها بناء دار للنساء الشريدات ومدرسة عامة في منطقة لوس أنجلوس وجامعة سان لورانس ومستشفيات.

وتبرع في عيد ميلاده التاسع والتسعين عام 2015 بمبلغ 15 مليون دولار لصندوق السينما والتلفزيون، للمساعدة في بناء منشأة لإيواء العاملين بهذا القطاع ممن يعانون من الألزهايمر.

ونعاه عدد كبير من الفنانين في العالم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم الشديد لفقد واحد من أبناء العصر الذهبي.