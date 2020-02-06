وفاة الممثل كيرك دوغلاس عن عمر ناهز 103 أعوام

متابعة بتجـــــــــرد: توفي كيرك دوغلاس أحد كبار عمالقة هوليوود عن عمر ناهز 103 أعوام على ما أعلنت عائلته. وكان أحد آخر كبار نجوم عصر هوليوود الذهبي ووالد الممثل الحائز جوائز أوسكار مايكل دوغلاس. واشتهر بطل فيلم “سباتاكوس” بأدوار الرجل القوي التي أداها في حوالى 90 فيلماً خلال مسيرة استمرت أكثر من 6 عقود. وقال نجله مايكل دوغلاس في بيان نشره عبر فيسبوك “بحزن عميق جداً أعلن وأشقائي أن كيرك دوغلاس رحل اليوم (الأربعاء) عن 103 سنوات.” Advertisements وأضاف البيان “بالنسبة للعالم كان أسطورة وممثلاً من عصر السينما الذهبي عاش حياة رائعة حلال سنوات العطاء وناشطاً إنسانياً ملتزماً قضايا العدل واضعاً معياراً نطمح إليه جميعا.”ً وتابع “لكن بالنسبة لي ولشقيقيّ جويل وبيتر كان ببساطة الوالد”. وهو لم يفز بأي جائزة أوسكار رغم ترشيحات عدة. وقد مُنح جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرته في عام 1995

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