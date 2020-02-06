هبة نور: اعتذرت عن 3 أعمال.. وأطل على جمهوري بـ”الحرملك 2″

متابعة بتجــــــــرد: تستعد النجمة السورية هبة نور، لتصوير مشاهدها من مسلسل “الحرملك”، للكاتب سليمان عبدالعزيز والمخرج تامر إسحق، في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأبدت نور سعادتها بالتواجد في الجزء الثاني من العمل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، قائلة: “أنا سعيدة بالتواجد في مسلسل الحرملك، الذي جسدت في جزئه الأول شخصية زمردة، أحببت الشخصية كثيراً رغم الجدل الذي أثير حول العمل.”

في المقابل، أشارت نور إلى أنها اعتذرت عن 3 أعمال أخيراً، موضحة: “اعتذرت عن 3 أعمال لأن الأدوار ليست كما أريد.. ظروف الدراما العربية والبلدان جعلت الناس بحاجة إلى شيء جديد، وبات الجمهور يطلب أنواعاً معينة وينجذب إليها.”

وتابعت” :هناك أدوار على النسق القديم، وأنا أبحث عن التطور وتقديم ما ينجذب له الناس، وما عُرض عليّ لا يضيف لي شيئاً جديداً، فأنا بحاجة لجديد.. هناك الكثير من الأعمال والمستويات لكني أبحث عن الشيء المناسب دائماً”.

وتابعت” :هناك أدوار على النسق القديم، وأنا أبحث عن التطور وتقديم ما ينجذب له الناس، وما عُرض عليّ لا يضيف لي شيئاً جديداً، فأنا بحاجة لجديد.. هناك الكثير من الأعمال والمستويات لكني أبحث عن الشيء المناسب دائماً”.