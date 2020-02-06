نجوم رحلوا وآخرون فقدوا أقاربهم منذ بداية 2020! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شهد الوسط الفني والإعلامي في الآونة الأخيرة أوجاعًا وآلامًا بسبب فقدان العديد من النجوم الحياة من جهة، ووفاة مقربين منهم من جهة ثانية، كان آخرها رحيل فيصل سعيد والد داليدا عياش عارضة الأزياء وزوجة الفنان رامي عياش.

وتوفي سعيد إثر تعرضه لسكته قلبية حادة، فتم نقله إلى المستشفى لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله عن عمر ناهز 54 عامًا، كما جاءت الصدمة الجديدة للعارضة داليدا عياش بوفاة والدها بعد 40 يومًا من وفاة جدها.

وقبل ذلك كانت الفنانة المصرية نادية لطفي قد توفيت الثلاثاء 4 فبراير عن عمر يناهز 83 عاما، في أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع من المرض.

كما فُجعت المذيعة المصرية مروة ميمي بمقتل ابنها كريم 15 عامًا إثر إصابته بطلقة نارية في رأسه من قبل صديقه عن طريق الخطأ أثناء اجتماعهما في منزل الأخير رفقة آخرين في الأول من فبراير الجاري.

وخلال جلوس الأصدقاء داخل المنزل بينهم كريم قام أحدهم بالتفتيش بين أغراض والده، فعثر على مسدس مرخص، وأثناء المزاح واللعب مع بعضهم بوجود السلاح أطلق أحدهم رصاصة بشكل عشوائي، أصابت رأس كريم وخرجت من الناحية الأخرى ليسقط قتيلا على الفور.

ونعت الفنانة الأردنية نداء شرارة شقيقها الذي توفي عن عمر ناهز 26 عاما بحادث سير في الـ 19 من يناير الماضي.

وكتبت شرارة عبر صفحتها في "فيسبوك": "أخويا مات، 26 سنة مات، شب راح فى حادث، كنت وعدته أجهز له بيته عشان بدو يتجوز، كان نفسو يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها عشان أخطب له، يا رب الفاجعة أكبر منى، أكبر من طاقتنا، الصبر من عندك يا رب، صبر أمى، قلبى بينعصر يا رب".

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وكشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الثلاثاء 4 فبراير عن وفاة شقيق الممثلة الكويتية سعاد عبد الله، إذ كتبت معزيّة الأخيرة :"خالص العزاء للإعلامية القديرة الأستاذة أمل عبدالله والفنانة الأسطورة سعاد عبدالله بوفاة أخيهم الوحيد سالم عبدالله الحمد".

وأضافت:"الوفاة حدثت في أمريكا .. ولقد غادرت أم طلال وأولادها لحضور مراسم الدفن بناءً على طلب الفقيد أن يدفن هناك.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. والله يصبركم على فراقه".

وفقدت الفنانة المصرية هبة السيسي والدتها التي فارقت الحياة الأربعاء 5 فبراير بعد معاناتها مع المرض، حيث كانت الفنانة قد كتبت مؤخرًا حول دخول والدتها في غيبوبة وطلبت من متابعيها الدعاء لها، قبل وفاتها.

وتوفيت الثلاثاء 4 فبراير الفنانة اعتدال المصري عن عمر يناهز 65 عاماً بعد صراع مع المرض.

كما فارق الشاعر الغنائي محمد خليل الحياة في الأول من فبراير الجاري، ونعاه حميد الشاعري، قائلًا:"وداعا الشاعر الصديق الخلوق محمد خليل"، وقال الشاعر أحمد المالكي:"الشاعر الاستاذ محمد خليل في ذمة الله..الله يرحمك يا رجل يا طيب ويصبر اهلك".

وكان الراحل قد تعاون مع نخبة من نجوم الأغنيه العربية، إذ غنى من كلماته صابر الرباعي "خلص تارك"، هيفاء وهبي "بحبك موت"، لطيفة "عدى وفات"، ميادة الحناوي "أنا ليا حق عندك"، وطارق عبد الحليم "يا واد يا واد"، وغيرهم.