شكرا لقرائتكم 99 عاماً.. السجن لمغني راب قتل والدته عبر مأجور! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت محكمة فيدرالية أميركية في شيكاغو حكماً بالسجن لمدة 99 عاماً على مغني الراب كومان ويلسون، بعد إدانته بتهمة قتل والدته.

في التفاصيل، أصدر القاضي في مقاطعة كوك ستانلي ساكس يوم الجمعة الماضي حكماً بسجن مغني الراب، الذي يعرف أيضاً باسم "يونغ كيو سي"، 99 عاماً، كما قضى بسجن القاتل المأجور "يوجين سبنسر" لمدة 100 عام بتهمة قتل يولاندا هولمز، والدة كومان، في 2012.

كومان ويلسون مع والدته الضحية

وقال القاضي ساكس لويلسون، البالغ من العمر الآن 30 عاماً، وسبنسر، إن "الكلمة لوصف ما حدث هي قتل الأم، أي أن يقتل المرء والدته"، بحسب ما ذكرت صحيفة شيكاغو صن تايمز الأميركية.

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كما أشار القاضي ساكس إلى أن ويلسون كان في الثالثة والعشرين من العمر وقت مقتل هولمز بالرصاص في شقتها في نورث سايد، حيث أمر بقتلها مستعينا بقاتل مأجور.

وكشف القاضي، خلال الحكم الصادر على مغني الراب، أن الأم هولمز أعطت ابنها كل ما يحتاجه، سيارة وعملا، وأضاف "يمكن القول إنها دللته وأفسدته، فقد أعطت كومان حياة، ولكنه ردّ لها المعروف بأن قتلها".

يذكر أن السجلات كانت قد أظهرت أن المغني سحب ما يقرب من 70 ألف دولار من حسابات والدته في الأشهر التي تلت مقتلها، وأنفق المال على الملابس المبهرجة، وعدّل سيارته، حيث أضاف أجنحة على مركبته من نوع فورد موستانغ التي اشترتها له الضحية.