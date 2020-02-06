بشرى تؤكد أنها ممنوعة من الحديث والحركة

دخلت الفنانة المصرية الشابة "بشرى" المستشفى إثر تعرضها لأزمة تنفس حادة، جراء حساسية موسمية شديدة، عقب عودتها من حضور فعاليات مهرجان العين السينمائي بدولة الإمارات.وقالت "يارا" شقيقة الفنانة بشرى، إن الأخيرة دخلت المستشفى كونها مريضة بحساسية موسمية، تتعرض لها بشكل دوري لكنها أتت شديدة للغاية هذه المرة، وتحولت من التهاب شعب هوائية إلى بوادر التهاب رئوي.

وأضافت يارا، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أن شقيقتها عادت إلى المنزل الآن، لكنها ممنوعة من الحديث والحركة بأمر من الطبيب المعالج، مؤكدة أنها أخذت محاليل ومضادات حيوية ومضادات حساسية، لكن ما زالت ممنوعة من الحركة والاختلاط ومطلوب لها راحة تامة.

وتابعت شقيقة الفنانة بشرى: "بشرى أصلا مريضة حساسية موسمية وللأسف جات شديدة جدا المرة دي.. وتحولت من التهاب شعب هوائية لبوادر التهاب رئوي".

وكان مهرجان العين السينمائي قد انطلق بشكل رسمي في أبو ظبي بدورته الثانية، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الماضي، وذلك تحت رعاية عضو المجلس التنفيذي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، تحت شعار سينما المستقبل في مدينة العين في دولة الإمارات.

وعرض مهرجان العين السينمائي في دورته الأولى، ما يقرب من 67 فيلما قامت بالمشاركة ضمن المسابقات الرسمية لمهرجان العين السينمائي وكان من ضمنها 18 فيلما كانت في عرضها الأول من خلال هذا المهرجان، وجاء ذلك ضمن عدد من الدول الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

يذكر أن بشرى قالت في وقت سابق لـ"فوشيا" بشأن مسؤولياتها الكثيرة وانشغالها عن أولادها، إنه يوجد الكثير من الداعمين لها في تربية أبنائها مثل والدتها والمربيات، إضافة إلى والد أولادها، موضحة أن أبناءها منشغلون في تمارينهم الرياضية ودراستهم أيضا، وأكدت عودتها في الفترة المقبلة بالعديد من الأغاني وتجارب الإنتاج.

وكانت الفنانة بشرى تعرضت أيضا للسخرية والانتقاد بسبب صورة مسربة لها مع عمرو دياب والفنان أحمد حلمي، خلال حفل زفافها في 2009، حيث ظهرت حزينة بشكل كبير، لتتحول إلى كوميكس مضحك على مواقع السوشال ميديا.

واضطرت بشرى إلى إعادة نشر الصورة عبر صفحتها على إنستغرام، لتوضيح سبب حزنها ليلة فرحها، خاصة أن الصورة جاء فيها عمرو دياب وهو يقوم بالغناء، بينما يقوم أحمد حلمي بالتطبيل، في حين ظهرت ملامح الحزن الشديد على وجهها.

Advertisements

وشاركت بشرى صورة للكوميكس عبر صفحتها، لتتفاجأ بسيل من الهجوم يجبرها على مسح بعض التعليقات وغلق خاصية التعليق، وحملت الصورة تعليقا طريفا: "عمرو دياب بيغنلها و

بيطبلها وهي النكد في دمها".

قد يهمك أيضا:

بشرى تكشف الأفلام المعروضة في سينمات الجونة

بشرى تحتفل بعيد الميلاد المجيد بطريقتها الخاصة