إليسا تكشف عن تجربة سببَّت لها ضغوطًا نفسية قبل إصابتها بالسرطان

تناقل مُعجبو الفنانة اللبنانية إليسا أحدث فيديو لنجمتهم تحدثت فيه عن الأسباب التي أدت إلى إصابتها بالسرطان، كاشفةً أنها عاشت تجربة سابقة سببّت لها الكثير من الضغوط النفسية والتوتر.

وظهرت إليسا في الفيديو الذي أطلت به من أروقة صحيفة "النهار" اللبنانية خلال مشاركتها بتجربة ترأس تحرير الجريدة ليوم واحد في 30 يناير الماضي، وتحدثت عن أسباب إصابتها بالسرطان، مشيرة إلى أنها عاشت تجربة لم تكشف عن طبيعتها وتسببت لها بالكثير من الضغوطات النفسية والتوتر ما أوصلها للإصابة بالسرطان.

وقالت في الفيديو: "صار عندي قصة قبل ما يصير عندي كانسير، هي وصلتني من ورا اللي صار أن يكون عندي السترس والتعصيب، السترس بوصلك إنه تخلص عمرك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، وأشار الحساب في الفيديو المتداول بأن إليسا تقصد تجربة حب عاشتها عام 2016 وانتهت بالفشل عام 2017 لتصاب على إثرها في نهاية العام بسرطان الثدي.

وترأست إليسا تحرير صحيفة "النهار" اللبنانية الخميس الماضي الواقع في 30 يناير، تحت اسم "نقطة ضو"، وروجت حينها للعدد الذي سيصدر تحت إشرافها قائلة: "منذ أسابيع وأنا أعمل مع "النهار" على عدد نقطة ضو، العدد الإنساني سيصدر غدا، لا تنسوا الاحتفاظ بنسخة، أنا متأكدة أنها ستكون نقطة وتحول في حياة كثيرين".

وأحيت إليسا اليوم العالمي للسرطان 2020 تحت شعار "أنا وسأفعل"، والذي صادف 4 فبراير، ووجهت رسالة إلى جميع المرضى التحلي بالقوة والشجاعة والأمل، وكتبت في تغريدتها: "باليوم العالمي لمحاربة السرطان، تحية لكل الشجعان يللي عم يحاربو هالمرض بقوة وعزم لأنو الاستسلام منو خيار أبدا. خليكن قوايا لأنو المرض قد ما كان قوي وكبير، إلا ما يضعف قدام إرادتكن".

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