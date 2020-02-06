شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح محمد رياض وصبرى فواز لـ"دهب عيرة" أمام يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح صناع مسلسل "دهب عيرة" للنجمة الكبيرة يسرا، النجمين محمد رياض وصبرى فواز للمشاركة فى بطولة المسلسل المقرر المنافسة به فى الموسم الرمضانى المقبل، والمقرر بدء تصويره السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث شهدت الأيام الماضية جلسات عمل مكثفة تجمع يسرا بالمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عادل والمنتج جمال العدل للوقوف على التفاصيل الخاصة بالشخصيات وإجراء بعض التعديلات على السيناريو.

مسلسل "دهب عيرة" من إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث سيتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية الأسبوع الجارى.

وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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وجسد الفنان محمد رياض شخصية ابن عمدة القرية التى تدور فيها أحداث مسلسل "بنت القبائل" المذاع الآن على شبكة قنوات الحياة، والذى يواصل تصويره حاليا، حيث يقوم بدور شخص متسلط ومتهور ويدخل فى عداوة كبيرة مع الفنانة حنان مطاوع خلال الأحداث ويقوم بقتل ابنتها، مسلسل "بنت القبائل " من إخراج حسنى صالح، وبطولة النجوم محمد رياض ومحمود عبد المغنى، حنان مطاوع، منه فضالى، وآخرون .

كما يشارك صبرى فواز كضيف شرف فى بطولة مسلسل "نساء من ذهب" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، المقرر عرضه فى رمضان المقبل والمأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وجار الاستقرار على اسم مناسب ونهائى للعمل، إضافة إلى اتجاه القائمين على المسلسل للاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات وبالفعل تم ترشيح العديد من الفنانين كل واحد يظهر فى حلقة، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم وتتطلب ذلك.