وفاة أسطورة هوليوود كيرك دوجلاس عن 103 أعوام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الأربعاء، نجم السينما الأمريكية كيرك دوجلاس، والد الممثل مايكل دوجلاس عن 103 أعوام.

كاثرين زيتا جونز تنشر صورة حديثة لـ"أسطورة السينما" كيرك دوجلاس



وقال مايكل دوجلاس، في تصريح لمجلة "بيبول" الأمريكية: "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوجلاس عنا اليوم عن عمر 103 أعوام".

وأضاف: "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان يمثل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها معيارا نطمح جميعا للوصول إليه".

وتابع: "عاش كيرك حياة طيبة، وترك إرثا من الأفلام سيبقى لأجيال قادمة وسجلا معروفا من أعمال الخير سعى خلاله لمساعدة الناس وإحلال السلام في الكوكب"، مضيفا أنه "فخور جدا" لأنه ابنه.

واشتهر الراحل بطابع الحسن ومحاربة المصارعين والملاكمين على الشاشة وداخل هوليوود، وشارك في أكثر من 90 فيلما في مسيرة امتدت لأكثر من سبعة عقود جعلت أفلاما مثل "سبارتاكوس" و"ذا فايكينجز" واحدا من أكبر نجوم الشباك في الخمسينيات والستينيات، ومكنته ملامح وجهه من أداء أدوار الشخصيات القوية الحادة. وكان شخصا كثير المطالب، حتى إنه اشتهر في سنوات نجوميته بأنه هو الذي يوجه المخرجين.

Advertisements

ولعب أيضا دورا رئيسيا في كسر قائمة هوليوود السوداء التي تضم ممثلين ومخرجين ومؤلفين جرى تهميشهم مهنيا بسبب صلات بالحركة الشيوعية في الخمسينيات، وقال دوجلاس إنه فخور بهذا أكثر من فخره بأي فيلم قدمه.

وأصيب كيرك دوجلاس بجلطة دماغية عام 1996 وهو في الثمانين من عمره أثرت على قدرته على الكلام وعلى أعصاب وجهه لكنه حضر بعدها بأسبوعين حفل أوسكار لتسلم جائزة "إنجاز العمر" عن مجمل أعماله.

واستمر في أداء أدوار صغيرة حتى 2008، لكنه قال إن الجلطة جعلت لديه رغبة في الانتحار، وقال لمجلة "باريد" في 2014: "الفكاهة أنقذتني"، وأضاف: "في البداية ظننت أن حياتي انتهت، لكن عندما وضعت المسدس في فمي خبط إحدى أسناني، تأوهت ثم انفجرت في الضحك، أيوقفني وجع في الأسنان عن الانتحار؟".

وفي إحدى مرات ظهوره الأخيرة أمام الجمهور، بدا ضعيفا يكاد صوته يكون غير مسموع وهو جالس على كرسي متحرك يساعد زوجة ابنه كاثرين زيتا جونز في تقديم إحدى جوائز الأوسكار في 2018.

ونجا كيرك دوجلاس من حادث طائرة هليكوبتر مات فيه اثنان عام 1991، وقد نشر عدة كتب منها كتاب يتضمن شعرا ونثرا وصورا في عام 2014، وأسس مؤسسة دوجلاس الخيرية، وفي 2015 أعلن هو وزوجته آن عزمهما التبرع بثروته التي تقدر بنحو 80 مليون دولار في أعمال خيرية متعددة، منها إقامة دار للنساء الشريدات ومدرسة عامة في منطقة لوس أنجلوس وجامعة سان لورانس ومستشفيات، وتبرع في عيد ميلاده الـ99 بـ15 مليون دولار لصندوق السينما والتلفزيون للمساعدة في بناء منشأة لإيواء العاملين بهذا القطاع ممن يعانون من الألزهايمر.

وقدم العديد من نجوم هوليوود كلمات الرثاء للراحل مثل الممثل والمخرج روب راينر الذي قال عبر موقع "تويتر" إن دوجلاس "سيظل دوما أيقونة بين عظماء هوليوود، تقدم الصفوف لكسر القائمة السوداء"، وذكرت ميتسي جينر، التي مثلت أمامه في فيلم "فور لاف أور ماني" "من أجل الحب أو المال" في 1963، إن الفيلم سيحظى "دائما بمكانة خاصة في قلبي"، وكتبت على "تويتر": "شكرا لأنك أشركتنا جميعا في موهبتك الفذة بسخاء"، ووصفه داني دوفيتو "بالملهم"، فيما كتب آد أسنر على "تويتر": "سأظل دوما أحترمك وأبجلك".