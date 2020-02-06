سمية الخشاب في "عربية أنا" بشكل مختلف وهذا ما أرادت إيصاله.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحت الفنانة المصرية سمية الخشاب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا" وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" بعد قرابة شهرين من التحضيرات، إذ حرصت على مخاطبة المرأة العربية بشكل عام ولم تقتصر على المرأة في بلد بعينه.

وأظهرت سمية الخشاب براعة في التقنيات الخاصة بالتصوير كما اختلفت في طريقة ظهورها تماما عكس كليباتها السابقة، وطغى على كليب "عربية أنا" الصبغة العربية بشكل عام من حيث أماكن التصوير والأزياء التي ظهرت بها، ولأن الخشاب ظهرت كامرأة عربية تجيد الفروسية فقد تم تصوير مشاهد الكليب في الصحراء.

ولأن مهنة الفروسية عادة ما تكون للرجال إلا أن سمية الخشاب اختارت إظهار قوة المرأة من خلال هذه المهنة في إشارة منها إلى أن المرأة تستطيع مواجهة الصعاب والعمل في أصعب المهن حتى التي يمتهنها الرجال.

وحظيت الكلمات التي وردت في الأغنية بالقوة أيضا منوهة إلى أن المرأة تمتاز بالطموح في كل حالاتها، وبالإشارة إلى نفسها والمرأة العربية بشكل عام أوضحت أن الجمال يميز المرأة العربية أيضا وأنه هبة من الله منحه لها.

واستعانت سمية الخشاب بمجموعة من السيدات حاملات السيوف، ولفتت إلى أن المرأة تمتاز بالصبر والجمال وأن العروبة في المرأة العربية لا تحظى بها أخريات، مبينة أن الرجل الحقيقي لا يتخلى عن المرأة العربية لأن التاريخ يشهد لها.

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في غضون ذلك؛ تحضر سمية الخشاب لأغنية جديدة تهاجم فيها الرجال وتقول كلماتها: "ليك عين بتتكلم على مين على سيدك يحرم عليك قلبي وكمان سلام إيدك يرحم زمان ياللي على إيدي كبرتك بس الغلط عندي ده لأني عبرتك قيمتك أقل كتير وعنيا مش شايفاك عشان أرد عليك وعمر الغالي ما بيرخص والرخيص علطول رخيص".

وأكدت الخشاب في تصريحات تلفزيونية أن هذه الأغنية لن تجدد بها خلافاتها مع طليقها الفنان المصري أحمد سعد، موضحة: "كلام هذه الأغنية قوي وجاءت لي بالصدفة ولم أربطها بأحداث المرحلة التي عشتها في الفترة الماضية".

وأعلنت سمية الخشاب، أن أغنية "عربية أنا" من ألحانها وكلمات محمد حسن وهشام صادق، وتسلط من خلالها الضوء على المرأة العربية الشرقية وصفاتها وجمالها الذي تمتاز به، مبينة: "الأغنية تتكلم عن دور المرأة العربية لأنه لم يعطيها أحد حقها، أتكلم عنها وعن جمالها الخارجي والداخلي بوجودها وتأثيرها في المجتمع".

يذكر أن سمية الخشاب تزوجت من الفنان أحمد سعد في أكتوبر عام 2017، وسط انتقادات كبيرة، واتهامات لسمية الخشاب باختطافه من الفنانة ريم البارودي، وانفصل الثنائي في أواخر مارس 2019 وسط جدال واتهامات لبعضهما باستغلال الآخر.