شكرا لقرائتكم خبر عن "بالقوة" اسم مبدئى لمسلسل شيماء سيف وعمرو وهبة.. وبدء التصوير مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار صناع مسلسل شيماء سيف وعمرو وهبة المقرر المنافسة به خلال موسم رمضان المقبل، اسمًا مبدئيًا للعمل وهو "بالقوة" ويبدأ الأبطال تصوير المشاهد الأولى خلال شهر مارس المقبل، بعد الاستقرار على الأبطال المشاركين فى العمل، وأعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال لإنتاج مسلسل جديد للعرض خلال عام 2020 على قنوات التليفزيون والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية بأن المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وآخرين ويتكون من 3 قصص مختلفة تدور أحداث كل قصة في إطار ونوع درامي مختلف ويكون عدد حلقات كل قصة 15 حلقة وقد تم الانتهاء من كتابة القصة الأولى وهى من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد وإبراهيم ربيع.

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وأضاف أن هذا العمل يدخل ضمن تعاقدات المجموعة والتى تتم فى إطار التعاون من أجل مشروعات درامية جديدة مع مختلف المنتجين المصريين المميزين من أجل إثراء المكتبة المصرية ما له من أثر كبير على انتعاش السوق الدرامى وحركته الإيجابية والتى تنعكس على كل العاملين فى مجال الإعلام