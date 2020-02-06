شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر سيف زوج المذيعة الشهيرة روجينا فى "أسود فاتح" مع هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان ناصر سيف، لبدء تصوير أحداث مسلسل "أسود فاتح"، من بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، ويتم تصويره بالكامل فى المدن اللبنانية، ويجسد "سيف" ضمن أحداث العمل دور رجل أعمال شهير، وهو زوج روجينا التى تظهر فى دور مذيعة شهيرة.

مسلسل "أسود فاتح" من بطولة: هيفاء وهبى، شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

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من ناحية أخرى، تشارك روجينا فى مسلسل البرنس، وهو من إنتاج سينرجى، مع نخبة كبيرة من النجوم، منهم: محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجريتلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

يشار إلى أن آخر أعمال ناصر سيف مسلسل "كلبش 3"، والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة، والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد، وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.