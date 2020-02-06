اللبنانية لولا جفان: لا أقلد كيم كاردشيان وأستعد لتقديم أغنية مصرية في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة اللبنانية لولا جفان عن استعدادها لطرح أغنية جدية بمناسبة عيد الحب، مشيرة إلى أنها قد تكون باللهجة المصرية ، بعد نجاح أغنيتها "لو قامت القيامة" من كلمات هاني صارو، وألحان محمد مدين.

وقالت جفان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أنا بطبعي أحب الأغاني المصرية بمختلف أنواعها وخاصة إنها محبوبة بكل الوطن العربي، وأرفض الهجوم على الفنان اللبناني، الذي يغني باللهجة المصرية أو غيرها، والدليل على ذلك أن قدمت أغنية باللهجة العراقية في كل حلو، ولحنها الملحن المصري أحمد العتباني".

وعن الشبه الذي يجمعها ونجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، قالت: "أرفض القول بأني اقلدها، ولا أجد مشكلة في التشابه معها، وإن كنت عن نفسي أرى هذا التشابه في الملامح، ربما أحيانا بحكم الموضة تقترب تصفيفة الشعر أو المكياج ولكن دون تعمد".

Advertisements

وأضافت: "منذ بدايتي لأ أسعى للتشابه مع أحد، وحددت طريقتي بأسلوبي الخاص، وهناك خطوات مقبلة لتاكيد ذلك أتعاون فيها مع الفنان جاد شويري".

وعن جاد شويري، قالت: "هو فنان صاحب رؤية احترافية جدا في كل تفصيلة تخص العمل الفني، وهذا يظهر بغالبية أعماله ومنها (مفيش كده)، الأغنية التي غنينها معا، رفضا لكل ما هو عنصري".

ولولا جفان هي مطربة لبنانية، كان آخر أغانيها "مفيش كده" وأخرج الفيديو كليب جاد شويرى وظهر فيه بمقطع راب، والأغنية من كلمات محمد رفاعى وجاد شويري ولحن محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة.