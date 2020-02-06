بطولة ريهام حجاج والنبوي.. نبيل عيسى: "متورط في جريمة قتل (في لما كنا صغيرين)"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يواصل الفنان نبيل عيسى، تصوير دوره في مسلسله الدرامي الجديد "لما كنا صغيرين"، الذي يشارك من خلاله في دراما رمضان المقبل، وينتقل خلال الأيام المقبلة لتصوير عدد من المشاهد بالجامعة الأمريكية.

وأكد نبيل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يجسد بالمسلسل دور واحد من الشباب، الذين تخرجوا في الجامعة الأمريكية، والتحقوا بالعمل في إحدى الشركات التي يمتلكها الفنان محمود حميدة، ويتورط في جريمة قتل خلال أحداث العمل.

وأضاف أنه لم يمكن كشف باقي تفاصيل الدور.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونبيل عيسى ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازي، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.