كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد ثروت لـ"الخليج 365 الفني":سعيد بردود الجمهور على "اللعبة" وبحب أعيش سن أصغر من سني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنان متعدد المواهب، متميز وواثق من موهبته ومما قدمه خلال مشواره الفني، يحاول دائمًا التنوع في الشخصيات التي يقدمها، والتي يستطع من خلالها أن يترك بصمة مميزة في أذهان الجمهور، إنه الفنان الكوميدي محمد ثروت الذي أجرى هذا الحوار مع، وتحدث خلاله عن تفاصيل شخصية جميل جمال في مسلسل "بت اللعبة" الذي يُعرض حاليًا على منصة "شاهد نت"، وعن كواليس المسلسل، وعن هواياته المختلفة.

في البداية نهنئك على مسلسل اللعبة ما الذي جذبك للمشاركة في المسلسل؟

الذي جذبني للمسلسل أن القصة جميلة جدًا وجديدة جدًا ولم تعمل قبل ذلك ولاسيما موضوع التسابق الممتع بين فريقين ففريق يفوز اليوم وآخر غدًا، وايضًا جذبني فريق العمل الذي سعدت بوجودة في المسلسل فانا احبهم جميعًا واعشق العمل معهم.

من الذي رشحك للمسلسل؟

رشحني المخرج معتز التوني، الذي سعدت بترشيحه لي فقراءة السيناريو وأعجبني جدًا ثم بدأت الاستعداد للشخصية، وبدأت البروفات مع المخرج معتز التوني.

ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟

لا يوجد مشاهد صعبة بالمسلسل لانه مسلسل كوميدي موضحًا ذلك قائلًا: "الكواليس اللي موجودة هي نفسها اللي ظهرت على الشاشة"، كما أن معظم المشاهد كانت ارتجال.

كيف كانت كواليس المسلسل؟

كانت كواليس ممتعه جدًا لان انا وفريق العمل أصدقاء مقربين جدًا من بعض وسبق وتعاونا مع بعض من قبل مع الفنان شيكو وماجد وباقي فريق العمل، لذلك كانت جميلة جدًا بالنسبالي وكان يوجد بينا كيمياء كبيرة.

هل تابعت ردود فعل الجمهور على المسلسل؟

بالطبع تابعتها وسعيد جدًا بردود الفعل اللي كانت موجودة على المسلسل وخصوصًا على شخصية"جميل جمال" حيث أن جميل قدم تنكر في عديد من الشخصيات التي اسعدت الجمهور والدليل على ذلك أن الناس بتقابلني في الشارع وتنادي عليا باسم الشخصية وتقول أفيهات المسلسل.

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كيف كانت تجربتك في مسرحية علاء الدين؟

رشحني المخرج مجدي الهواري وسعدت جدًا بالترشيح وخوصًا أن هذا اول عمل يجمعني بالفنان أحمد عز، والقصة كانت جيدة جدًا ومعروفة طبعًا فانا قدمت خلالها مصباح علاء الدين وهذا يعتبر تحدي لي في حد ذاته، والحمدلله قدمنا عرض لمدة اربع ايام وكسرنا الدنيا وشرفنا مصر والمسرح المصري في السعودية بموسم الرياض وكانت ردود أفعال الجمهور السعودي جميلة جدًا، ومن المقرر عرض المسرحية في كايرو شو مسرح"المدينة" كل يوم خميس وجمعة وسبت وبتمني الناس تأتي لمشاهدة العرض وتنبسط.

مين من الفنانين تتمنى العمل معه الفترة المقبلة؟

في كثير من الفنانين التي لم يسبق لي العمل معهم وأيضًا بتمني تكرار العمل مع الفنانين الذين سبق وعملت معهم فمن ضمنهم الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد حلمي وأحمد عز ومحمد هنيدي ووالزعيم اتنمي اكرر التجربه معه لثالث مره وبالنسبة للنجوم الشباب أحمد فهمي ومحمد إمام وخاطر وتوتا وربيع محمد سلام.\

ما العمل اللي ممكن ترفضه حتي لو أجرة كبير؟

لو كانت الفكرة غير جيدة ولا تضيف لمشواري الفني.

ماذا عن مشاركتك في رمضان؟

هناك العديد من الأعمال التي عرضت عليا ولكن حتي الان لم استقر على عمل فأنا أحاول أن أختار عمل لم يعمل من قبل، وعلى قدر المستطاع أحاول تقديم شخصية جديدة، وأغلب الأدوار التي عُرضت عليا أمير كرارة.

ما هوايتك المفضلة؟

قراءة الكتب التاريخية.

ما المميز في شخصيتك؟

دائمًا ما أحب أن أعيش سن أصغر من عمري ولا أحب عيش عمري الحقيقي موضحًا"بحب أعيش طفل ودا بيزعج مراتي مني في البيت لأن ساعات بسرق لعب سليم أبني وبلعب بيها وبفضل أتخانق معاه على اللعب في حد ذاته دا بيكون مستشفي مجانين ".