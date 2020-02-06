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شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا ريتشي قررت دخول مجال التمثيل.. وتؤكد: 2020 ليس عام الخوف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساؤلات عديدة أحاطت النجمة العالمية والسوبر موديل الشهيرة صوفيا ريتشي حول ظهورها بالموسم القادم من برنامج تليفزيون الواقع الشهير "Keeping Up With the Kardashians"، و قد تحدثت ريتشي ذات الـ(21 عاما) عن تواجدها بالبرنامج وذلك من خلال مقابلتها في "ET".
صوفيا ريتشي
قالت صوفيا ريتشي خلال المقابلة إنها لن تظهر على الأرجح في أي حلقات جديدة من برنامج تليفزيون الواقع "Keeping Up With the Kardashians"، وبررت ذلك أنها قررت أن تدخل مجال التمثيل الذي ترددت كثيرًا أن تدخله خوفًا من الفشل، لكن ريتشي أكدت أن عام 2020 ليس عام الخوف وسأقدم علي هذه الخطوة قريبًا جدًا وهي تشعر بالحماس الشديد تجاه هذه الخطوة.
صوفيا ريتشي
وكشفت صوفيا ريتشي قائلة: "الأدوار التي أقرأها في الوقت الحالي تشبهني إلى حد ما، لذلك فمن السهل بالنسبة لي أن ألعبها".
يذكر أن صوفيا ريتشي التي تخطف عادة الأنظار بجمالها وإطلالاتها المذهلة ظهرت مؤخرًا مع عدد من نجوم برنامج تليفزيون الواقع الشهير"Keeping Up With the Kardashians" وذلك في حفل عشاء ضخم أقيم في ماليبو بكاليفورنيا.
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