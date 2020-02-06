قائمة مقدمي حفل جوائز الأوسكار.. 36 فنانا يقفون على المسرح

الخميس 6 فبراير 2020

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار، عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أسماء 36 فنانا اختارتهم اللجنة المنظمة لدورة حفل الجوائز رقم 92، ليكونوا مقدمين رسميين لجوائز الحفل.



ونشرت الصفحة الرسمية مجموعة من الصور التي تحمل أسماء هؤلاء الفنانين من نجوم ونجمات هوليوود.

وضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار الـ92 المعلن عنهم، النجمة السمراء الشابة زازي بيتز، تيموثي شالميت، ويل فيريل، جال جادوت، ميندي كالينج، وجوليا لويس.

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كما تضم لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك رفالو، كيلي ماري تران، كريستين ويج، مقدم البرامج البريطاني جيمس كوردين، بينولوبي كروز، بانيي فيلدستين، زاك جوتسجين، ديان كيتون، وشيا لبوف.

وكذلك كل من جورج ماكي، وستيف مارتن، والنجم كيانريفز، مايا رودولف سيجورني وييفر، أوتكارش أمبودكار، النجمة سلمى حايك، النجمة بري لارسون، المخرج سبايك لي، راي رومانو، وريبل ويلسون.

بالإضافة لكل من جاني فوندا، جوش جاد، النجم الكبير توم هانكس، أوسكار إسحاق، ساندرا أوه، نتالي بورتمان، وكريس روك، والمخرج تايكا وتيتي.