سارة أبي كنعان ومهند الحمد بطلا "دفعة بيروت" في رمضان









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يستعد الممثلان اللبنانية سارة أبي كنعان والسعودي مهند الحمدي للعب دوري البطولة في العمل الضخم المنتظر عرضه خلال موسم رمضان 2020 عبر شاشة MBC. وهو بعنوان "دفعة بيروت"، إنتاج شركة Eagle Films وإخراج علي العلي. وسيجمعهما بنخبة من أهم ممثلي الوطن العربي.

ويرصد هذا المسلسل قصصَاً وحكايات لشباب وشابات من مختلف الجنسيات، يجتمعون في العاصمة اللبنانية بيروت، في فترة الستينات، لمتابعة دراستهم، فيدخل المشاهد معهم في تفاصيل مشاكلهم الاجتماعية المتشعبة والمترابطة، في قالب دراميّ مشوّق جداً.

هذا وعبّر أبطال العمل عن حماسهم الكبير لعرض العمل المنتظر. حيث أكد "الحمدي" أنه بكامل استعداده للتصوير ووعد محبيه بدورٍ بطولي مميز. أما "أبي كنعان"، فوصفت دورها بـ"المميّز والمختلف عن كل ما قدمته سابقاً".

يذكر أن فريق العمل بدأ بتنفيذ الديكورات الضخمة قبل شهرين للتصوير بما يتناسب مع الحقبة الزمنية القديمة التي يناقشها المسلسل. كما تم الاتفاق مع فريق عالميّ متخصص بالمؤثرات الخاصة(Special Effects).