شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل Ray Donovan بعد عرض 7 مواسم متتالية على شوتايم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة Showtime مسلسل Ray Donovan، وذلك بعد عرض سبعة مواسم منه، وكان قد طرح الموسم السابع منه في 17 نوفمبر من العام الماضى، 2019، والذى تضمن 10 حلقات طرحت متتالية، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم السابع من Ray Donovan، إلى 0.13 في التصنيف الديموجرافي، للفئة العمرية بين 18 و49 عامًا، بإجمالى 932 ألف مشاهد.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، أنه بالمقارنة بالموسم السادس، انخفضت نسبة مشاهدة Ray Donovan، بنسبة 3٪ في نسبة المشاهدة.

المسلسل الأمريكى "Ray Donovan" من إنتاج شبكة تليفزيون"Showtime"، تم عرض الموسم الأول منه فى منتصف 2013 لكن بعرض الحلقات الدعائية الأولى قد حققت رقمًا قياسيًا فى المشاهدة، وأصبح أعلى نسبة مشاهدة فى تاريخ شبكةshowtime، المسلسل من بطولة لييف شرايبر، باولا مالكومسون، جون فويت، إيدى مارسان.

تدور أحداث المسلسل فى إطار بوليسى فى مدينة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا، وفيها يعيش "راى دونوفان" الذى جاء من مدينة بوسطن ويعمل كـ"مخلص" يتسطيع إنجاز كل المهام غير القانونية بشكل قانونى مقابل أجر، ويعمل فى مؤسسة تمتلكها عائلته ذات النفوذ والثروة الكبيرين، يخرج والد "ميكى دونوفان" من السجن ويتسبب فى مشاكل قانونية كبيرة للشركة، ويقف راى عاجًزا عن حل مشاكل عائلته الخاصة.

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يذكر أنه انضم الممثل الأمريكي جونى فلين، إلى سلسلة شوتايم الجديدة،Ripley، والتى ستقدم روايات توم ريبلي، المسلسل الجديد سيكون من بطولة أندرو سكوت، ولم تستقر الشبكة بعد على باقى طاقم العمل للمسلسل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

واستنادًا إلى روايات توم ريبلي التي كتبها باتريشيا هايسميث، يدور مسلسل الدراماRipley ، في أوائل الستينيات من القرن الماضي في نيويورك حيث سافررجل ثري إلى إيطاليا لمحاولة إقناع ابنه المتشرد بالعودة إلى الوطن، وكان قبول توم للعمل هو الخطوة الأولى نحو حياة معقدة من الخداع والاحتيال والقتل "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".