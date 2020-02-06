شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يحيى حفلاً غنائيًا فى أبوظبى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر المطرب الشعبي محمود الليثي اليوم الخميس إلى دولة الإمارات وتحديدا إمارة أبو ظبي، لإحياء حفل غنائى هناك فى أحد الفنادق الكبرى، ومن المقرر أن يقدم الليثي عددا من أغنياته الشهيرة منها "اطاوع" و"هتجوز تانى" و"هاقطعك" و"الست لما"، و"يا عم يا صياد"، "بونبوناية"، "سيما سيما"، "سوق البنات" وغيرها من الأغانى.

من ناحية أخرى، غنى محمود الليثي مؤخراً باللهجة البدوية أغنية باحتفالية "مصرنا"، والتى أقيمت على استاد القاهرة لدعم الدولة المصرية.

كانت آخر أعمال محمود الليثي في السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى، ودارت أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول الفنان المشهور "الليثي" الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيق.

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وعاش محمود الليثى نشاطاً غنائياً كبيراً فى ليلة رأس السنة، بعدما أحيا 4 حفلات غنائية دفعة واحدة احتفالاً بالعام الجديد 2020، الأولى مع رامى صبرى ووائل جسار، والثانية مع أحمد شيبة، والثالثة في التجمع الخامس مع مصطفي حجاج وأحمد شيبة وأوكا وأورتيجا.

يذكر آن محمود الليثي طرح أحدث أعماله أغنية "يا بجح" على "يوتيوب" وهى من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع أشرف البرنس وألحان محمد غنيم، وتقول كلمات الأغنية : علمت جارى أصول كارى سبق هو، اتاريه مليه الغل والحقد كان هو، لا عايزنى فى الدنيا اعيش ولا حتى اكل عيش، كأن فى الدنيا مفيش فى الدنيا غير هو، اه يا ناقص ياللى باصص لى فى جيبى، طب بناقص من اللى كان عامل حبيبى والندالة كتير دى عندك كتير دى عندك بالصفايح.