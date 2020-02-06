شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الأمريكى كيرك دوجلاس عن عمر يناهر 103 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل الأمريكي مايكل دوجلاس ، لمجلة بيبول ، إن أباه كيرك دوجلاس توفي عن 103 أعوام.وقال مايكل دوجلاس ، في تصريح حصري لمجلة بيبول ، أمس الأربعاء "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوجلاس عنا اليوم عن عمر 103 أعوام".

وأضاف دوجلاس "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا".





وفى ديسمبر الماضى، أحتفل النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بعيد ميلاد والده الممثل الكبير كيرك دوجلاس، الذى يبلغ 103 عام .

ونشر مايكل دوجلاس، صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا "عيد ميلاد سعيد يا ابي! أنت أسطورة حية وأسرتك بأكملها ترسل لك كل الحب".

يذكر أن الفنان كيرك دوجلاس اعتمد على ذاته فى ظل نشأته فى أوساط فقيرة، إلا أنه استطاع أن يتعلم ويقفز إلى النجومية دون مساعدة الآخرين له، وكتب كيرك دوجلاس عشر روايات ومذكرات،وكان مؤخرا في المرتبة 17 على قائمة معهد الفيلم الأمريكي بين أعظم أساطير سينما هوليوود الكلاسيكية، وهو أعلى شخص حي على القائمة.





ومن أشهر أفلامه ، فيلم السلسلة الزوجية الذى عرض فى 1949، وفيلم دروب النصر، الذى ظل ممنوعا من العرض فى فرنسا لفترة طويلة، والذى أنتجه دوجلاس وأخرجه ستانلى كوبريك فى 1957.

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يذكر أن مرحلة صعود مايكل دوجلاس، وتشابهه الكبير مع والده كيرك، ليست وليدة الصدفة، ولكن الصور التى جمعتهما منذ طفولة "دوجلاس" الابن، وحتى يومنا هذا، تعكس مدى تقارب الأب والابن، وتقليد مايكل دوجلاس، والده فى كثير من الأمور، وليس التمثيل فقط، ففى إحدى الصور مثلًا يظهر الابن إلى جانب والده كيرك دوجلاس، ويقلده فى حلاقة ذقنه، رغم أنه مازال فى سن الطفولة، ولم تنبت ذقنه، وهو مشهد يتكرر مع كثير من الأطفال، الذين تربطهم علاقة وثيقة وخاصة مع والدهم.

ظهر مايكل دوجلاس، مع والده كيرك دوجلاس، فى العديد من الصور التى جمعتهما فى مراحل مختلفة من العمر، والتى بدأت بينهما فى سن الطفولة للابن أمام المرآة، مرورًا بمرحلة الشباب لـ"مايكل دوجلاس"، وحتى وصول الأب إلى سن الهرم عن عمر يناهز 102 عام، واللذان اجتمعا أيضًا فى صور خلال بعض الحفلات الفنية العالمية، وكذلك فى حفل عيد ميلاده عندما وصل عمره إلى 101 عام.