هاني شاكر: "انتظروا أغنيتي مع ريهام عبدالحكيم في عيد الحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: يستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنية جديدة في عيد الحب، يتعاون فيها مع الفنانة ريهام عبدالحكيم. ونشر شاكر، بوستر الحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "انتظروا أغنية (عيد الحب) لأمير الغناء العربي هاني شاكر، مع المطربة ريهام عبدالحكيم قريبا". وكان الفنان هاني شاكر، قد انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية"مجروح" التي يتعاون فيها مع المطرب اللبناني وليد توفيق، والأغنية كلمات نادين الأسعد، ومن الألحان وليد توفيق، وتوزيع باسم منير.

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