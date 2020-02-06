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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
ردت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، على الفنانة القديرة شويكار، عقب حديثها الذي قالته عنها.
وكتبت دنيا: "والله شرف كبير جدا ليا.. مرسي على تشجيع حضرتك المستمر.. ربنا يخليكي لينا ونفضل نتعلم من أعمالك الجميلة".
وكانت الفنانة القديرة شويكار، وجهت رسالة لدنيا، قالت فيها: "أرى أن دنيا سمير غانم هى الأقرب إليا روحا وشخصية، خاصة وأنها تتمتع بدم خفيف وحضور جيد، لذلك فأهتم بمتابعة الأعمال التي تقدمها".
يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل"بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| دنيا سمير غانم ترد على تصريح "شويكار": "شرف كبير ليا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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