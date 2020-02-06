محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" منشورا تعلن بها وفاة والدها فيصل سعيد، إثر تعرضه لسكتة قلبية.
وكتبت داليدا: "آخ يا بابا آخ، بكرت كتير يا حبيبي، يا ملاك يا محب يا حنون، الله يرحم روحك ويصبرنا".
وكانت داليدا عياش قد فُجعت قبل شهرين بوفاة جدّها أبو فيصل جميل رشيد سعيد، ونعته بالقول: "أجا النهار اللي كنت خاف منّو كلّ حياتي، راح الغالي، قدوتي ونقطة ضعفي وقوتي".
وسيتم دفن الراحل يوم الخميس، ويقام العزاء ف يوم الجمعة المقبل في المركز الاجتماعي لعائلة آل سعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع زوجة رامي عياش للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.