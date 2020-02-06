الموت يفجع زوجة رامي عياش للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" منشورا تعلن بها وفاة والدها فيصل سعيد، إثر تعرضه لسكتة قلبية.

وكتبت داليدا: "آخ يا بابا آخ، بكرت كتير يا حبيبي، يا ملاك يا محب يا حنون، الله يرحم روحك ويصبرنا".

وكانت داليدا عياش قد فُجعت قبل شهرين بوفاة جدّها أبو فيصل جميل رشيد سعيد، ونعته بالقول: "أجا النهار اللي كنت خاف منّو كلّ حياتي، راح الغالي، قدوتي ونقطة ضعفي وقوتي".

وسيتم دفن الراحل يوم الخميس، ويقام العزاء ف يوم الجمعة المقبل في المركز الاجتماعي لعائلة آل سعيد.