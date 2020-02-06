فيديو| دينا: "لحد سن 15 سنة كنت أظن أمي متوفية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة الاستعراضية دينا إنها حتى بلوغها سن الـ15 كانت تعتقد أن والدتها متوفية، موضحة أنها عاشت شعور اليتم لسنوات وهي لا تعلم أن لديها أم، على قيد الحياة.

وأضافت دينا في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة "cbc"، أنه كان هناك خلافات بين والدها ووالدتها، مشيرة إلى أنها كانت تجلس بجانب من فقدوا أمهاتهم وتبكي مثلهم، في الاحتفالات المدرسية.

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وتابعت دينا، أنها كانت تحب والدتها بالفطرة قبل أن تراها، واصفة إحساسها خلال الطريق لمنزل والدتها لأول ‏مرة كأنها كانت تخوض مغامرة، مشيرة إلى أن إحساسها بالحزن تبدل بعد ظهور والدتها في حياتها.‏

وأكدت دينا أنها ورثت الكثير من الجينات والطباع من والدتها، مثل حرصها على الحفاظ على رشاقتها وعصبيتها، كما أنها لا تحمل ضغائن لأحد.