قمر بفستان قصير وغادة عادل بصحبة نجلها "عبدالله".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بكلبه "طوفان".

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بفستان قصير.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة بتطبيق الأبيض والأسود.

زينب نصر فياض

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير.

غادة عادل

نشر عبدالله مجدي الهواري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بوالدته الفنانة غادة عادل.

راغب علامة

نشر الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بكلبه.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له، علق عليها: "في إنسان ببعتله السلام وهو عارف نفسه".

نيشان

نشر الإعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، علق عليها: "إنه سميع قريب".