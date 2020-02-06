وفاة الممثل الأمريكي كيرك دوغلاس عن 103 أعوام

قال الممثل الأمريكي مايكل دوغلاس لمجلة بيبول إن أباه كيرك دوغلاس توفي عن عمر ناهز 103 أعوام.
وقال مايكل دوغلاس في تصريح حصري لمجلة بيبول "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوغلاس عنا اليوم عن عمر 103 أعوام".
وأضاف "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا".
وينحدر دوغلاس من أصول روسية واسمه الحقيقي إيسور دانيالوفيتش، حيث قضى طفولته الفقيرة مع والدين مهاجرينوست أخوات.
عرف دوغلاس بأدوار الدراما الخطيرة، بما في ذلك أفلام الغرب والأفلام الحربية. وخلال مسيرته التي استمرت ستة عقود ظهر في أكثر من 90 فيلما، وفي عام 1960 ساعد في إنهاء القائمة السوداء في هوليوود.
وتلقى دوغلاس ثلاثة ترشيحات لجائزة الأوسكار، وجائزة أوسكار عن مجمل أعماله، ووسام الحرية الرئاسي. وكتب عشر روايات ومذكرات.
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