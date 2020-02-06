تراند اليوم : شاهد.. مشهد دفن صفية في “الأخ الكبير” يقترب من نصف مليون مشاهدة

حقق مشهد ضمن أحداث مسلسل “الأخ الكبير” للفنان محمد رجب، مشاهدات قياسية تقترب من نصف مليون مشاهدة في أقل من يوم واحد، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

حمل المشهد عنوان “لحظة دفن صفية ورفض صابر لدفنها بس حربي ظهر في اللحظة المناسبة ومعاه دليل براءتها”، فيما شهد المقطع الذي نشرته قناة CBC دراما عبر حسابها الرسمي بموقع “يوتيوب” تعليقات تخطت الـ135 حتى اليوم الأربعاء.

يعرض المسلسل من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، فيما يعاد في تمام الساعة الحادية عشرة في صباح اليوم التالي، والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة “سينرجي”.

“الأخ الكبير” بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.