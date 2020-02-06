نجوم الفن يواسون سعاد العبدالله في وفاة شقيقها الوحيد

نعى عدد كبير من نجوم الفن الفنانة سعاد العبدالله في وفاة أعز مال لها، بحسب وصفها شقيقها الذي توفاه الله.

حيث كتبت الفنانة لمياء طارق: «شقيق الفنانة القديرة سعاد عبدالله، في ذمة الله، عظم الله أجرج ماما سعاد، وإنا لله وإنا إليه راجعون». فيما نعتها الفنانة إلهام الفاضل بقولها «عظم الله أجرج يالغالية أم طلال، وأحسن الله عزاج... الله يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة ويجبر قلوبكم».

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وعبرت الكويتية منى شداد عن حزنها بقولها: «الإعلامية القديرة أمل عبدالله، والفنانة القديرة سعاد العبدالله عظم الله أجركما بوفاة أخيكما سالم في أميركا، الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته، والله يصبركما».

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فجر السعيد تعلن الخبر بكل الأسي

وكانت فجر السعيد قد أعلنت الخبر بكل الأسي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بقولها «خالص العزاء للإعلامية القديرة الأستاذة أمل عبدالله والفنانة الأسطورة سعاد العبدالله بوفاة أخيهم الوحيد سالم عبدالله الحمد في أميركا».

وأضافت: «ولقد غادرت أم طلال وأولادها لحضور مراسم الدفان بناء على طلب الفقيد أن يدفن هناك، إنا لله وإنا إليه راجعون والله يصبركم على فراقه».

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