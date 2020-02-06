بالصور .. دفن نادية لطفي بجوار صديقتها ماجدة وانهيار دلال عبد العزيز في الجنازة نادية

حرص عدد محدود من نجوم الفن على توديع جثمان الفنانة الراحلة نادية لطفي التي رحلت عن عالمنا صباح أمس بعد صراع مع المرض وغاب عن الجنازة عدد كبير من اصدقائها ومحبيها من نجوم الفن فيما حرص على الحضور كل من دلال عبد العزيز والهام شاهين وسمير صبري ود.أشرف زكي نقيب الممثلين.

وقد ظهرت دلال في الجنازة وهي منهارة ولم تتمالك أعصابها في كثير من الأوقات وانهارت بالبكاء بعد وصول الجثمان فيما تمالك كل من سمير صبري وأشرف زكي اعصابهما حتى يتمكنا من المشاركة في حمل الجثمان من بعد الصلاة عليه في مسجد مستشفى المعادي.

Advertisements

دفن نادية لطفي بجوار صديقتها ماجدة

ومن المقرر دفن جثمان الراحلة بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، حيث يدفن الجثمان بجوار مدفن الفنانة الراحلة ماجدة، وتتلقى أسرتها العزاء مساء بعد غد الخميس فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر

وكان نادية لطفي قد رحلت عن عالمنا ، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، وزارها عدد كبير من نجوم الفن للاطمئنان على صحتها قبل وفاتها بأيام.

اقرئي ايضا : عمرو دياب يدعم نجله بعد طرحه أولى أغنياته.. هل ينجح في منافسة والده؟