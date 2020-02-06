كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 03:53 صباحاً - شاركت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة علا الفارس متابعيها بصورة من عطلتها التي تقضيها في احدى الدول الاوروبية. وظهرت علا الفارس في الصورة وهي تتزلج في جبال الالب وعلقت كاتبة “دائما في الوسم” مع وسوم التزلج والالب. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علا الفارس تتزلج في جبال الالب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.