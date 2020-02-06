بلقيس تثير قلق محبيها بهذه الصورة

كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 02:58 صباحاً - اثارت الفنانة بلقيس قلق محبيها بنشرها صورة غامضة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت بلقيس في الصورة وهي تضع يدها بين حاجبيها دون ان تظهر ملامحها بشكل واضح ولم تكتب اي تعليق لتفسير المغزى منها.

وقد تراوحت التعليقات على الصورة بين من اعتبر انها حزينة ومصابة بالصداع وبين من توقع ان تكون الصورة ترويج لعمل جديد.