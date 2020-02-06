شاهد.. قمر في وصلة رقص: “شو بحب يدلع”

كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 02:58 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية قمر مقطع فيديو قصير لها عبر تطبيق تيك توك الذي بدأ يشغل عدد كبير من النجوم العرب. وظهرت قمر في الفيديو وهي تتمايل على انغام اغنية “يا طبطب…ودلع” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم. وعلقت قمر على الفيديو: “يا طبطب ????وأدلع???? يا يقولي انا اتغيرت عليه????شو بحب يدلع????”. وكانت قمر قد اثارت التساؤلات بعد ظهورها بفستان زفاف غير انها اوضحت انها لم تتزوج قائلة: “انا بعد ما صرت عروس هيدا التصوير لرفيقي يلي بحبو كتير”.

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