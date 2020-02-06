مجلس الشيوخ يبرىء ترامب

كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 02:58 صباحاً - برأ مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الرئيس دونالد ترامب من تهمتي “إساءة استغلال السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس” بعد جلستي تصويت عامتين شارك فيهما أعضاء المجلس.

وصوت 52 مقابل معارضة 48 لصالح تبرئة ترامب من تهمة “إساءة استغلال السلطة”، بينما صوت 53 عضوا لصالح تبرئته من تهمة “عرقلة عمل الكونغرس” مقابل معارضة 47 عضوا.

وقام رئيس المحكمة العليا الذي يشرف على المحاكمة جون روبرتس بسؤال أعضاء المجلس عما إذا كان ترامب “مذنبا أم غير مذنب” في التهمتين.