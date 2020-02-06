كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 02:58 صباحاً - برأ مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الرئيس دونالد ترامب من تهمتي “إساءة استغلال السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس” بعد جلستي تصويت عامتين شارك فيهما أعضاء المجلس.
وصوت 52 مقابل معارضة 48 لصالح تبرئة ترامب من تهمة “إساءة استغلال السلطة”، بينما صوت 53 عضوا لصالح تبرئته من تهمة “عرقلة عمل الكونغرس” مقابل معارضة 47 عضوا.
وقام رئيس المحكمة العليا الذي يشرف على المحاكمة جون روبرتس بسؤال أعضاء المجلس عما إذا كان ترامب “مذنبا أم غير مذنب” في التهمتين.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ يبرىء ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.