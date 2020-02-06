أشرف زكي يكشف ما فعلته نادية لطفي في لحظات حياتها الأخيرة

متابعة بتجــــــــرد: أوضح نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي ما حدث مع الفنانة القديرة الراحلة نادية لطفي في اللحظات الأخيرة من حياتها قبل إعلان وفاتها.

وأشار إلى هذا في لقاء هاتفي أجري معه على شاشة قناة “سكاي نيوز” العربية وقال إنها ودعت الجميع متقدمة بالشكر من كل من وقف إلى جانبها.

وتطرق إلى مسيرتها لافتاً إلى أنها تركت في تراثها 80 فيلماً وأنها تركت أثراً كبيراً في وجدان الأجيال في مصر والعالم العربي.

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وتابع أنها كانت متعددة الاهتمامات حيث شاركت في أعمال الهلال الأحمر في مراحل الحرب. وعن العلاقات بينها وبين زملائها قال إنها كانت جيدة وكانت تعتبر نفسها كبيرة العائلة الفنية وتهتم بالجميع وتسأل عن أحوالهم.

وأضاف أنها رفضت في أيامها الأخيرة الحصول على المساعدات التي قدمت لها وأنها كانت تتلقى الرعاية من الدولة.

ويشار إلى أنه تم مؤخراً تداول صورة لفتاة قيل إنها الحفيدة الثانية للفنانة. لكن تبين أنها عارضة أزياء تشبهها إلى حد ما. كما تم نشر صور لها برفقة ابنها الوحيد أحمد وظهر في إحداها في مرحلة شبابه وفي الأخرى خلال المرحلة العمرية الراهنة من حياته.