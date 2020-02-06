التحرك الأول من أحمد الفيشاوي للهروب من حكم السجن

متابعة بتجـــــــرد: بعد الحكم على الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا، والذي صدر غيابياً، تقدمت ثناء لحظي محامية الفيشاوي بطلب معارضة على الحكم، لتقرر محكمة جنح الدقي تحديد جلسة 11 آذار (مارس) المقبل، لنظر المعارضة المقدمة من جانب موكلها.

وصرحت محامية الفيشاوي، إنه تم إعلانهم بالقضية في مكان قديم لم يعد موكلها مقيماً فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذاراً رسمياً من أجل إعلان موكلها على مكانه القانوني، وهو ما لم يحدث.

وأضافت أنهم لم يحضروا الجلسة الأولى، وبالتالي لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانوني لموكلها.

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وقالت إن إقامة لينا مع والدتها في انجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوي محروم من ابنته منذ خمس سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.

وكانت محكمة جنح الدقي قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، ابنته لينا الفيشاوي.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي، يواجه انتقادات عديدة الفترة الأخيرة بسبب عدم رعاية ابنته وتفرغه للنزاعات القضائية مع والدتها مهندسة الديكور هند الحناوي، وما زاد من الهجوم مؤخرًا ضد الفيشاوي، احتفاله قبل أيام بعيد ميلاد ليليان ابنة زوجته نادية الكامل، الذي ظهر في صور وفيديو معها وهو يحتفي بهذه المناسبة السعيدة معها بمشاعر أبوية حرم منها ابنته لينا.