قصي خولي يتحدّث عن طفله للمرة الأولى

متابعة بتجـــــــــرد: تحدّث النجم السوري قصي خولي عن طفله الذي يدعى العميد وذلك للمرة الأولى بعد عام ونصف العام على ولادته، مؤكداً أنه يشارك في رعايته من خلال تغيير الحفاضات له إلى حمامه وكل هذه الأمور.
وأضاف في لقاء خلال برنامج “غدا أجمل” الذي تقدمه الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، أنه منذ كان صغيراً كانوا ينادونه بـ “أبو العميد” تيمناً باسم والده، ولهذا السبب اختار هذا الاسم لابنه.
والجدير بالذكر أن قصي خولي سيطلّ خلال موسم رمضان 2020 في مسلسل “2020” في بطولة مع النجمة نادين نسيب نجيم.
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